Cena palivového dřeva z listnaných stromů zřejmě vzroste

Na štípacích linkách teď končí hlavně dřevo jehličnatých stromů. Kmeny listnatých stromů shánějí výrobci palivového dřeva obtížněji než v minulosti. Například v Lokti letos buků a dubů zpracovali o dvacet procent méně než loni.

„Vidíme, že je nedostatek. Předpokládáme, že i cena poroste,“ říká Milan Zerzán z Městských lesů Hradce Králové. Ti, co mají stromy zdravé, je totiž nechávají raději stát, než by je prodávali pod cenou.

Dřevorubci teď tedy kácí jen stromy poškozené. A z lesů mizí už jen to, co poškodí vichřice. „Vývraty a polomy se dělají taky. To je všechno co se dělá teď. Žádné zdravé dřevo se nekácí,“ říká dřevorubec z obce Hory Jan Dvořák.