ČT: Vláda začala hledat způsob, jak snížit podporu solárním elektrárnám

Schillerová (nestr. za ANO) ale nechce jít cestou speciálního zdanění. Tu už v letech 2011 až 2013 zvolili poslanci u výnosů větších solárních elektráren. Ministryně se obává hlavně případných soudních sporů. „Skutečně bych se bála nějakého dodatečného daňového zatížení. Nakonec vidíme, že máme dneska arbitrážní spory,“ uvedla.

Letos vydá stát na podporu výroby elektřiny ze solárních panelů, větru či vody nejvíc peněz v historii. Víc než 26 miliard. Dotace na obnovitelné zdroje patří mezi deset největších výdajů rozpočtu. Snížení státní podpory považuje ministryně za schůdnější než dodatečné daně.

„Musíme zvažovat změnu výkupních cen. Analyzujeme všechny cesty,“ řekla Schillerová. Návrhy chce předložit na začátku příštího roku.

Snížit podporu ano, ale jak?

S případným snížením podpory souhlasí většina sněmovních stran. Ani ony ale zatím neznají způsob, jak konkrétně to udělat. „Je velice obtížné to právně uchopit. To znamená, je to na hlubokou analýzu,“ uvedl předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

Podobně to vidí i Piráti. „To je velice složitá otázka vzhledem k arbitrážím, které nám hrozí,“ připustil místopředseda rozpočtového výboru sněmovny Mikuláš Ferjenčík.

Pravice, která 26procentní zdanění před sedmi lety prosadila, by naopak už dnes pravidla podpory obnovitelných zdrojů neměnila. „Měnit podmínky každé dva roky, mi prostě nepřijde fér,“ uvedl exministr financí a předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Musíme nést důsledky předchozích vládních reprezentací,“ podotkl místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček.