Podnikání, které otevírá okna. Výrobce kovových kliček vyváží i do Německa a Rakouska

Novotný zpracovává surový kov zhruba čtvrt století. V roce 1995 si pronajal garáž a na leasing pořídil první licí stroj. Dnes už vyrábí tři sta okenních kliček denně.

„Vyráběli jsme díly na autoantény, díly pro bižuterii, přezky. Později jsme přidali nábytkové úchytky. Okenní kování jsme začali ve větší míře realizovat až v nynější provozovně v Radkovicích,“ přiblížil Novotný.

Vyrábí produkty zejména pro výrobce špaletových oken, kteří se podílejí na rekonstrukcích objektů. „Nábytkové kování vyvážíme hlavně do zahraničí, do Německa, Rakouska,“ uvedl.

Unikátní černící lázeň

Výroba probíhá v několika fázích. Poté, co vznikne základní tvar po nalití kovové slitiny do formy, je každý kus ručně zbroušen. V omílacím stroji se následně jednotlivé kusy leští až 26 hodin. Později výrobky míří i do černící lázně. Její přesná receptura je tajná, proto ji Milan Novotný provádí vždy sám. Vyvíjel ji dva roky.

„Zajímavá je tím, že umožňuje patinaci při normální pokojové teplotě a při minimálním zatížení životního prostředí,“ podotkl Novotný.