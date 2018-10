Audi zaplatí za podvody s emisemi 800 milionů eur

Kvůli podezření z podvodu a klamavé reklamy v souvislosti s emisním skandálem vyšetřuje prokuratura i suspendovaného šéfa Audi Ruperta Stadlera. Ten je podezřelý, že schválil prodej aut s nepravdivými údaji o emisích, věděl o manipulacích nebo je přinejmenším úmyslně ignoroval. Kvůli obavám, že by se mohl snažit ovlivňovat svědky a mařit vyšetřování, byl zadržen. Ve funkci jej zatím zastupuje šéf prodeje Abraham Schot.

Milionovou pokutu Audi odvede do bavorské zemské kasy, poškození spotřebitelé vyjdou naprázdno. Podle agentury DPA to řekl bavorský ministr spravedlnosti Winfried Bausback. Dodal, že tato praxe se do budoucna musí změnit. I v případě pokuty, kterou koncernu Volkswagen vyměřilo státní zastupitelství v Braunschweigu šly peníze do rozpočtu příslušné spolkové země Dolní Sasko.