Švédsko zavádí emisní daň k letence. Zvažují ji také ostatní státy

Stroj se zhruba 150 cestujícími zanechá během hodinového letu šest a půl tuny oxidu uhličitého. Za tu dobu se takové letadlo z Prahy dostane třeba do Bruselu nebo Milána. A do ovzduší se přitom dostane přibližně stejně emisí, jako by osobní auto na naftu projelo dálnici D1 hned 150krát.

Loni jen letouny registrované v Česku vypustily skoro půl milionu tun oxidu uhličitého. Během pár let číslo stouplo o pětinu.