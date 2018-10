Budvar na cestě za vyšší výrobní kapacitou. Otevřel nový logistický areál za 750 milionů

Pivovar Budějovický Budvar v pátek otevřel nový logistický areál, který se stavěl od roku 2016. Podle firmy je to jedna z nejdůležitějších součástí rozvojového plánu v celkové hodnotě dvou miliard korun, po jehož dokončení v roce 2020 stoupne výrobní kapacita Budvaru na výstav dva miliony hektolitrů. Plánovaná návratnost investice do logistického centra je šest let.