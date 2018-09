Čechům dorazí miliony balíků ze zahraniční. Celníci díky rentgenu „vidí“ dovnitř, poznají třeba padělané hodinky

Češi letos podle odhadu Asociace pro elektronickou komerci utratí v internetových obchodech přes 133 miliard korun. Je to zhruba o 18 procent víc než loni. Výrazně stoupá i zájem Čechů o nakupování přes zahraniční portály a roste tedy i počet balíků, které do Česka ze zahraničí putují. Zatímco před šesti lety jich Česká pošta přijala 1,5 milionu, letos je to desetkrát víc. Pošta všechny balíky kontroluje, ty podezřelé dokonce ve spolupráci s celníky.