Piana, housle nebo elektrické kytary ladí Liškovi na Žižkově už čtvrtstoletí

V rodinné dílně dnes pracují bratři Jan a Petr a jeho syn Ondřej. Živí je hlavně restaurování starých pian, která vykupují a opravená pak prodávají dál. Oprava nástroje vyjde na stovky až tisíce korun a trvá hodiny i měsíce.

„Velká část práce je starat se o nástroje u lidí nebo v institucích, jako jsou konzervatoře a lidové školy umění. Hodně se toho dá opravit doma, takže dvě třetiny pian není třeba převážet k nám na dílnu,“ popisuje Petr Liška.

Nástroje dnes ladí i jeho syn Ondřej, který vystudoval ladičskou školu Jana Deyla. „Naladění piana mi trvá tak hodinu, hodinu a čtvrt. Tedy pokud je v udržovaném stavu, to znamená naladit minimálně jednou ročně. Když není naladěné dvacet let, tak je to tři a více hodin,“ říká Ondřej.