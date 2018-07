Zdražování nemovitostí v Česku polevuje, stále je ale nadprůměrné. Ještě hůř je na tom Slovensko

Trend prudkého zdražování nemovitostí v Česku se zmírňuje. Od posledního čtvrtletí 2016 do konce třetího kvartálu 2017 v Česku rostly ceny nejrychleji ze všech zemí Unie. Ve druhém čtvrtletí domy a byty dokonce meziročně zdražily o 13,3 procenta a v porovnání s průměrem EU byl tehdy růst více než trojnásobný.

Nejvíce vzrostly ceny domů a bytů v Lotyšsku, a to o 13,7 procenta. Více než desetiprocentním tempem se zdražovalo také ve Slovinsku, Irsku, Portugalsku, na Slovensku a v Maďarsku. Ne všude se ale ceny zvedaly, například Finsko vykázalo propad o 0,1 procenta, v Itálii a ve Švédsku pak ceny klesly o 0,4 procenta. V celé EU se ceny zvýšily v průměru o 4,7 procenta.

Za zpomalením cenového růstu podle něj stojí nasycená poptávka, finanční nedostupnost vlastnického bydlení, opatření ČNB regulující hypoteční trh a vysoká srovnávací základna z předchozích let. „Problémy na straně nabídky nejsou ani zdaleka vyřešeny,“ doplnil.

Stavebnictví v Česku se ale letos zatím daří. Za prvních pět měsíců roku v souhrnu vzrostlo o 10,4 procenta, a to hlavně zásluhou pozemního stavitelství a soukromých investic. Takový výsledek nezaznamenal sektor již několik roků. Analytici navíc očekávají, že do konce roku se kvůli podzimním volbám nebo nutnosti čerpat evropské dotace ještě zvednou také investice veřejného sektoru, a stavebnictví si tak aktuální tempo udrží až do konce letošního roku.

„Lze předpokládat, že cenová dynamika v oblasti realit v Česku dále lehce zmírní. A že do konce letošního roku postupně zmírní také mezikvartální dynamika, která byla v prvním čtvrtletí opět poměrně vysoká. Ceny nemovitostí letos dále porostou, ale pomaleji než loni,“ dodal analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.