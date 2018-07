Nejlepší doba říci si o přidání. Nezaměstnanost spadla pod tři procenta, bez práce je nejméně lidí za posledních 21 let

„V souvislosti se sezonními pracemi, ale i vysokým počtem míst v průmyslu klesl počet nezaměstnaných mužů. V evidenci jich bylo meziměsíčně o 4624 méně, tedy 104 674. Sezonní činnosti poběží i v dalších měsících a nezaměstnanost by tak mohla ještě dále klesat,“ uvedla generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková.

„Vzhledem k akutnímu nedostatku pracovní síly se zaměstnanci dostali do silné vyjednávací pozice, kdy mohou žádat o výrazné navýšení mezd. Firmy pro udržení výroby růst mezd akceptují.“

Nejnižší nezaměstnanost je v Pardubickém kraji

Nejnižší míra nezaměstnanosti je v Pardubickém kraji, a to 1,8 procenta. V Plzeňském a Jihočeském kraji je to shodně 1,9 procenta, v hlavním městě je pak nezaměstnanost na dvou procentech. Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných je v Moravskoslezském kraji, kde na konci června činil 4,7 procenta. V Ústeckém kraji to bylo 4,6 procenta.