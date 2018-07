Textilka Veba může projít reorganizací. Výroba by tak měla pokračovat

Soud jmenoval tříčlenný prozatímní věřitelský výbor složený z firem Raiffeisenbank, Technické služby Police nad Metují a BV EXPO. Věřitelé Veby mají soudu do dvou měsíců přihlásit pohledávky.

Právě Raiffeisenbank poslala začátkem května Vebu do insolvenčního řízení. Podnik se zhruba devíti sty zaměstnanci má totiž u banky nesplacené úvěry za zhruba čtvrt miliardy korun. Veba posléze navrhla svůj úpadek řešit reorganizací při zachování výroby. Plán počítá i s tím, že do firmy v rámci reorganizace vstoupí jako investor podnikatel Otakar Moťka, který v minulosti restrukturalizoval například Sklárny Kavalier nebo strojírny Kovopol v Polici nad Metují.

Moťka by měl při reorganizaci Vebě poskytnout prostřednictvím svých dvou společností úvěrové financování do výše až 50 milionů korun a dále by měl Vebě pomoci profinancovat výrobu až do výše 150 milionů korun.

Reorganizace má být pro věřitele výhodnější

Věřitelům by podle tvrzení Veby měla reorganizace přinést vyšší návratnost pohledávek, než kdyby byl na Vebu prohlášen konkurz a její majetek rozprodán. Takzvaní zajištění věřitelé, kteří drží pohledávky v souhrnu za 618 milionů korun, by měli při reorganizaci dostat zpět téměř polovinu hodnoty pohledávek. Nezajištění věřitelé by měli získat zpět desetinu.

„Věřím, že se nám ve spolupráci s poradci podařilo připravit z dlouhodobého pohledu robustní a pro všechny věřitele, zaměstnance, naši společnost i celé Broumovsko nejvýhodnější možné řešení,“ uvedl na konci června finanční ředitel Veby Miloslav Geisler.