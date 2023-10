Česko čekají mrazivé noci a rána

Výstraha ČHMÚ platí v celé zemi pro oblasti do 500 metrů nadmořské výšky od pondělních 02:00 do středečních 08:00. „V období od pondělí 16. října do středy 18. října se očekává, že v nočních a ranních hodinách budou teploty v místech s uklidněním větru a malou oblačností klesat pod bod mrazu, a to zejména v přízemní vrstvě,“ uvedli meteorologové. Pro noci na pondělí a úterý předpovídají pokles teplot na minus jeden stupeň a pro noc na středu až na minus čtyři.

Mráz může podle pracovníků ústavu poškodit teplomilnější druhy zelenin. „Doporučuje se zeleninu zakrýt světlou netkanou textilií, která může být ponechána i více dní až do odeznění ranních mrazů,“ sdělili.

Vědci z projektu Agrorisk již dříve na síti X uvedli, že nadcházející mrazy mohou zasáhnout také úrodu kukuřice tam, kde ještě nebyla sklizena.