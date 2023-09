Děti s vážným handicapem mohou čekat na ranou péči až rok, ministerstvo chce pomoci novelou

Podobně to vnímá i Simona Bučková, jejíž dcera trpí dědičnou poruchou metabolismu. „Poradkyně k nám jezdí, dováží pomůcky, ukazuje nám, jak s ní pracovat,“ sdělila Bučková.

Například rodina Vochočová má dvě děti s autismem. Pravidelně k nim dochází odborníci z Diakonie. „Je to paní psycholožka, se kterou si povídáme. Zajímá se o syna, rozvoj i o nás rodiče. Pro mě je to velmi cenné,“ okomentovala Kristina Vochočová.

Kapacita stačí jen pro čtrnáct procent handicapovaných dětí

Službu mohou rodiny využívat zdarma do sedmi let věku. Jde zároveň o preventivní péči, díky které se méně dětí dostává do ústavů. Jenže čekací lhůty mohou být až rok, jak vyplynulo z dat skoro padesáti poskytovatelů rané péče v Česku. Kapacita stačí jen pro čtrnáct procent dětí s handicapem.

„Čím dříve začneme, tím větší pomoc a efektivity se rodině dostane. Čekací doby v rané péči tak jdou proti smyslu celé té služby,“ upozornila ředitelka Společnosti pro ranou péči Praha a Karlovy Vary Jitka Barlová.

Navíc kvůli nižším výdělkům je obtížné najít kvalifikovaný personál. Nejen o tom organizace debatovaly se zástupci resortu práce a sociálních věcí.