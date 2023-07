Druhým ostravsko-opavským biskupem je Martin David. V posledních letech diecézi vedl jako administrátor

Bez diecézního biskupa byla ostravsko-opavská diecéze od loňského února. Že se jím nyní stane Martin David, oznámil po polední modlitbě v kostele svatého Václava v Ostravě apoštolský nuncius v Česku Jude Thaddeus Okolo.

Výběr nového biskupa začal bezprostředně po smrti předchozí hlavy diecéze Františka Lobkowicze. Měl ho na starost papežský nuncius. Ten se nejprve dotazuje různých kněží i laiků, koho by do biskupské služby navrhli. „Nasbírané informace vyslanec předává do Vatikánu. Všechny farnosti v diecézi pak tento proces doprovázely modlitbami,“ uvedl mluvčí biskupství Ondřej Elbel.

Dodal, že po 16 měsících od smrti biskupa přišla zpráva, že papež František dává důvěru dosavadnímu apoštolskému administrátorovi Davidovi, který diecézi povede v dalších letech. „Rád bych poděkoval především Svatému otci Františkovi za důvěru, se kterou mi svěřuje ten velký úkol být pastýřem ostravsko-opavské diecéze. Přijímám toto poslání s vědomím všech svých vlastních limitů, omezení a nedokonalostí,“ uvedl po jmenování David, který položil květiny ke hrobu svého předchůdce.