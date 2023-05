Rodina ruského oligarchy Vorobeje prodává vilu v Karlových Varech. Sleduje to analytický úřad

Vilu si pořídila rodina ruského oligarchy Igora Vorobeje před dvaceti lety. Podnikatel vybudoval u Petrohradu farmaceutický závod.

Sám miliardář Vorobej byl však v Rusku souzený za krácení daní a výrobu i distribuci přípravků obsahujících nebezpečné látky. Hrozilo mu několik let vězení, ale nakonec vyvázl s pokutou sto tisíc rublů. „Soudce byl spravedlivý. To je vše, co jsem chtěl říct,“ uvedl podnikatel.

Jaký zájem je o vilu?

Karlovarskou dvoupodlažní vilu před časem nabízela Vorobejova rodina k prodeji za 59 milionů korun. V současnosti ji vlastní Vorobejův bývalý řidič, který ji inzeruje za 35 milionů korun. Zástupce majitele odmítl reportérům ČT cokoliv říct.

Sama karlovarská vila se objevila i v dokumentu, který o Vorobejovi vysílala ruská televize. V ní například zaznělo, že Igor Vorobej velmi miluje Česko a Karlovy vary a že „několik kilometrů od centra je rozprostřena rezidence našeho hrdiny.“

Rezidenci nyní nabízí k prodeji realitní společnost specializující se na ruské klienty. Její zástupci vyjádření odmítli. Podle informací ČT je Vorobej jedním z lidí, jehož prověřuje Finančně analytický úřad ministerstva financí.