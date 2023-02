ŽIVĚ: Jak se pozná dobrý panovník? Odpovědi hledá Fokus Václava Moravce

Současní panovníci podle překladatele Martina Hilského postrádají takzvanou „službu veřejnosti“. V současné době myslí například premiéra, členy vlády a parlamentu. „Měli by v takových pozicích ne sloužit, ale být prospěšní veřejnosti a starat se o věci veřejné, jako se pečuje o sad, což je shakespearovská metafora, která se mi velmi líbí,“ řekl. U nás to podle Hilského není česká politika, ale české politikaření. Doufá, že to tak nebude i v budoucnu.

„Nemohu říct, že bych dnes u panovníků něco postrádal, protože všechno je zastoupeno na různých příkladech z dějin českého středověku,“ poznamenal historik Martin Wihoda. Připomněl, že volba panovníka ve středověku byla jakýmsi divadlem, kterého se chtěl každý zúčastnit.