Dětí s úzkostmi či poruchami příjmu potravy přibývá. Psychiatři mají o polovinu víc pacientů než před 10 lety

Do ordinací dětských psychiatrů dochází asi 60 tisíc pacientů, je to asi o polovinu víc než před deseti lety. Vyplývá to z dat specialistů i Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Děti častěji než dříve bojují s obezitou, úzkostí či poruchami příjmu potravy. Nárůst léčených je ale zaznamenáván i v dalších oblastech.