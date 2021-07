Provozovatelé her chystají pro rizikové sázkaře další varování a pomoc

Sázet on-line na sportovní utkání začal ve čtrnácti letech. Nejdřív stokoruny, nakonec i stovky tisíc. „Za těch deset let, co jsem internetově sázel, jsem prosázel minimálně dva miliony. S tím, že dluh, když jsem končil s hraním, byl asi milion dvě stě tisíc,“ říká bývalý gambler.

Závislosti se nakonec zbavil už před třemi lety. Podle expertů by to teď –⁠ během epidemie –⁠ měl mnohem těžší. „Pandemie ovlivnila chování patologických hráčů velmi významně. Byly zavřené herny a kasina. Tak se část těch hráčů přesunula on-line,“ uvedl odborník na patologické hraní František Trantina.

To potvrzují i dostupné statistiky. Zatímco podíl peněz vsazených na internetu tvořil před epidemií zhruba čtvrtinu, loni už to byla víc než polovina. Existuje pravidelná studie nazvaná Patologičtí hráči v léčbě, kde dotázaní uvádějí, která hra jim způsobila problémy. „Stále stoupá počet těch, kteří uvádí, že to byla internetová hra,“ zdůraznil Trantina.

Jak poznat rizikového hráče

Provozovatelé hazardu se sdružili v Institutu pro regulaci hazardních her. Slibují, že v září představí nový systém, který rizikového hráče pozná.

„Chceme v reálném čase identifikovat problémové hráče, a to na základě změny jejich chování. Ve chvíli, kdy takového hráče identifikujeme, tak mu chceme nabídnout včasnou pomoc,“ řekl ředitel Institutu pro regulaci hazardních her Jan Řehola.

Preventivní programy provozovatelů sázek

„My jsme už dávno spustili preventivní program Hraj s rozumem, kdy chceme lidem vysvětlovat, jak se mají on-line chovat. Tedy jakým způsobem si mají nastavovat herní limity,“ uvedl mluvčí Sazky Václav Friedmann. Dodal, že k dispozici je pro ně i nonstop infolinka.

Záležitosti se věnuje i Tipsport. „Už řadu let spolupracujeme s odborníky, kteří dokážou účinně pomoci těm hráčům, co se na nás obrátí s nějakým problémem,“ řekl mluvčí Václav Sochor.

Provozovatelům hazardních her loni zůstalo 33 miliard ze vsazených peněz. Téměř 14 miliard bylo z on-line kursových sázek a technických her.