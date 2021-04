Státní zástupce obžaloval expolicistu. Za 850 tisíc měl žádat poškození zabaveného telefonu

Státní zástupce podal obžalobu na bývalého pracovníka Kriminalistického ústavu. Žalobce ho viní z podplácení. Na dotaz ČT to uvedla státní zástupkyně Daniela Bartíková z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Za úplatek 850 tisíc korun měl muž podle policie žádat poškození mobilního telefonu, který kriminalisté zabavili jako důkaz v trestním řízení. Za to obviněnému hrozí až šest let vězení. Případem se bude zabývat Okresní soud v Benešově.