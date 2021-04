České dráhy přicházejí o dotované spoje. Firma propouští a musí šetřit

Rychlík z Kolína do Ústí nad Labem jezdí každé dvě hodiny a pro místní je desítky let důležitým spojem. Fungovat v barvách současného dopravce ale bude zřejmě už jen pár měsíců. Od prosince vystřídá České dráhy soukromý RegioJet. Pro dráhy nebyly tyto rychlíky nikdy ty nejdůležitější, ale ztráta je to pro ně citelná, jenom na státních podporách asi sto milionů korun ročně.

Pro České dráhy je to navíc další vyklizená pozice. Hlavní trhlina přišla v roce 2019, kdy přišly o pět rychlíkových tratí – čtyři získala Arriva, pátou RegioJet. Trend pokračuje v Ústeckém nebo Libereckém kraji. Společný jmenovatel jsou levnější nabídky konkurence. Třeba za kilometr jízdy vlaku podél Labe zaplatí stát RegioJetu 88 korun, zatímco České dráhy chtěly 102 korun.

Podle generálního ředitele Českých drah Ivana Bednárika cena odpovídá elektrické lince s novou technikou. „Pokud bychom se měli dostat na 88 korun, muselo by tam být průměrně 400 cestujících v každém vlaku. To je nepředstavitelné,“ sděluje.

České dráhy potřebují snížit náklady o 650 milionů korun ročně

Mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj říká, že firma postupuje racionálně. „Je to samozřejmě kalkulace, která vychází z nákladů, které RegioJet má. My jsme vždy byli společnost, která postupovala velmi racionálně z hlediska ekonomického fungování, a to je právě kouzlo těch výběrových řízení,“ sděluje mluvčí.



Dráhy teď chtějí znovu získat konkurenceschopnost úsporami. Nikoliv na provozních zaměstnancích, ale v organizační struktuře. 87 lidí už je na odchodu.

„Potřebujeme snížit náklady o 650 milionů korun ročně. Naše roční náklady jsou osm miliard, takže se bavíme o úrovni osmi procent,“ uvádí Bednárik s tím, že se snižují mzdy v administrativě. Jestli budou tyto úspory na zastavení trendu, kdy České dráhy ztrácejí zakázky, vůbec stačit, ukážou až další měsíce.