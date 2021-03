Jídlo, stříkačky i teplé ponožky. Solidarita v době pandemie neustává

Někdy si s nadsázkou říkají svačináři. Zdravotníci je překřtili na energeťáky. Už je to rok, kdy dobrovolníci poprvé naplnili z peněz dárců krabice jídlem a poslali je do nemocnic. Za tu dobu se projekt Energie lékařům rozrostl, krabice posílají do desítek zdravotnických zařízení i domovů seniorů.

Na podzim vybrali šest milionů korun, z nichž fungovali doteď. S novou sbírkou chtějí vydržet do května. Do každého balení přidávají zdravotníkům i vzkaz. „Ambicí Energie lékařům je, že za zdravotníky, lékaři a pečovateli stojí široká veřejnost. Že jsme na ně nezapomněli,“ říká iniciátor projektu Jan Lukačevič.

Podpořit zdravotníky především z menších regionálních nemocnic má zase sbírka, kterou odstartovala píseň Hippokratova armáda. Ať už zakoupením skladby anebo přímo na transparentní účet Konta Bariéry lidé poslali už tři čtvrtě milionu korun.

Skauti se v Praze ujali distribuce injekčních stříkaček

„V téhle době se lidé ukázali jako báječně hodní. Těmi penězi chceme pomoci zdravotníkům v těch nejtěžších provozech. Chceme podpořit sestry, doktory a saniťáky,“ uvádí ředitelka Nadace Charty 77 a Konta Bariéry Božena Jirků.

Někde si přejí poukazy do on-line obchodů, jinde třeba kávovar na sesternu. Podporu a důvěru zdravotníkům vyjadřují lidé i srdcem, které si malují na respirátor.

Praktickým lékařům zase pomáhají skauti, kteří se v Praze ujali distribuce injekčních stříkaček na očkování. Zdánlivá maličkost je pro ordinace velká pomoc, ještě před čtrnácti dny bylo často problém stříkačky sehnat.

„Pražští skauti nabídli svoji pomoc praktikům. Využíváme systém skautské pomoci, což je webová aplikace. Běžně takhle nakupujeme seniorům nebo vyzvedáváme léky,“ uvádí mluvčí Skautu Barbora Trojak. Zapojilo se zhruba 300 ordinací. Po úspěšném rozjezdu v hlavním městě nabídli svou pomoc skauti i ve zbytku republiky.

Seniorka za svůj život rozdala tisíce párů ponožek a papučí

Nejsou to ale jen organizace, které jsou k ostatním solidární. Pomoc je samozřejmostí i pro některé jednotlivce. Devětaosmdesátiletá Soňa Hrubá ze Zlína z bytu už dávno nevychází. Na lidi venku ale nezapomíná. Za svůj život už uháčkovala a následně rozdala tisíce párů ponožek a papučí. Teď se chystá poslat desítky párů do pražské Nemocnice Na Homolce.

Sto párů uháčkovala pro nemocnici v Náchodě, která se na veřejnost s prosbou o teplé ponožky pro pacienty obrátila. Než je ale stihla poslat, měla nemocnice darovaných ponožek od lidí dost. Důchodkyně je tak nakonec nechala poslat postiženým klientům do domova ve Chvalčově na Kroměřížsku. Sama je tam neměla jak dopravit, a tak je předal štáb České televize.

A sotva obdarovala jedny, už se chystá udělat radost jinde. Tentokrát v pražské Nemocnici Na Homolce, kde pracuje její známá. Podle Soni Hrubé je právě v době pandemie důležité pomáhat těm, kteří se starají o jiné. Jeden pár jí zabere tři hodiny práce. Do různých zařízení jich rozdala už přes dva tisíce. Na Homolku jich chce poslat asi padesát.

Snížení hodnoty darů pocítila téměř polovina organizací

Jiní lidé jako formu pomoci volí stále častěji dárcovské smsky. Teď je využívá sedm z deseti dárců. Třeba loni jich poslali víc než 968 tisíc v celkové hodnotě téměř 57 milionů korun. To bylo o 40 procent víc než o rok dřív.

Na pandemii rychle zareagovala řada nadací a nadačních fondů a jejich pomoc byla v mnoha případech rychlejší než ta státní. Podle údajů Fóra dárců v loňském roce v souvislosti s pandemií nejvíc přispívaly Nadace ČEZ, Karla Komárka nebo nadační fond Avast.

Dlouhá krize se už ale podle neziskového sektoru projevuje. Na jaře pocítilo snížení hodnoty darů 36 procent organizací. Na podzim to byla už téměř polovina. I proto Fórum dárců vždy doporučuje prověřit si, kdo za kterou sbírkou stojí, aby měl dárce jistotu, že peníze pomáhají tam, kde mají.