Sčítání lidu on-line by podle odhadu mohla využít více než polovina lidí. Začne na konci března

Sčítání se uskuteční prostřednictvím webových stránek, mobilní aplikace a tradiční metodou sčítacích komisařů. Kromě toho bude možné formulář vyplnit na 800 vybraných poštách nebo jej odeslat úřadu poštou. Výsledky budou podle předsedy ČSÚ Marka Rojíčka známy na přelomu let 2021 a 2022.

Při předchozím sčítání v roce 2011 lidé vypisovali tři listy s 47 údaji, příští rok budou uvádět o dvě desítky údajů méně do dvou listů. To je podle Rojíčka dáno tím, že za posledních deset let vznikla řada registrů, které statistici mohou využít. Příkladem je registr domů, díky němuž odpadl jeden list formuláře, nebo registr obyvatel.