Soud uznal vinným bývalého Rathova poradce Bušinu, do vězení má jít na šest let

Bývalý náměstek středočeských krajských nemocnic Filip Bušina má jít na šest let do vězení za to, že se podílel na únicích za 630 milionů korun, rozhodl soud. Měl by také zaplatit 10,5 milionu korun jako peněžitý trest. Bušina, který byl také poradcem středočeského hejtmana Davida Ratha, vinu dlouhodobě odmítá. Rozsudek není pravomocný, lze se proti němu odvolat k Vrchnímu soudu v Praze.