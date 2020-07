Přehřátí může za horka postihnout i psy a kočky. S chlazením se to však nesmí přehánět, říká veterinářka

Podle veterinářky Michaely Doubkové psi nemají vysoké teploty rádi, vyhovuje jim spíše podzimní počasí. „Vyhovují jim teploty kolem 20 stupňů. Ty teploty, které jsou teď, okolo třiceti až pětatřiceti stupňů, snáší poměrně těžce,“ upřesnila.

K přehřátí organismu u psa může podle Doubkové dojít velmi rychle, někdy během několika minut. To se může stát například v autě, veterinářka proto doporučuje, aby lidé se psem cestovali raději v ranních nebo večerních hodinách, kdy jsou teploty nižší než kolem poledne. Základ je podle ní voda, každý majitel psa by měl s sebou na cesty nosit misku.

Změna nálady a rychlé dýchání

Přehřátí organismu u psa pozná člověk snadno. Podle Doubkové začne pes zrychleně dýchat, je nervózní nebo neklidný, hůř reaguje na povely, znakem může být i jasně červený jazyk nebo červené dásně.

Jak ale psa správně zchladit, když k přehřátí dojde? Veterinářka upozorňuje, že v žádném případě by lidé neměli psa házet do studené vody. Chlazení se nesmí přehánět a mělo by být pomalé, aby pes nedostal šok. Mnohem lepší a šetrnější je použít mokrý ručník a dát ho psovi na temeno hlavy a na záda, případně mezi nohy, kde je jen minimum srsti.

Způsobů je několik

Pejskaři ale mohou využít i speciální chladící vesty nebo podložky. „Chladící vesty používají především majitelé, kteří se psem musí cvičit a mít fyzickou námahu. Chladící podložky jsou naopak dobré do auta,“ dodala Doubková.

Na ochlazení psa je dokonce možné použít dezinfekci s obsahem alkoholu, nebo jakýkoliv alkohol, který lidé mají doma. Alkohol nebo dezinfekce se pak nastříká na místa, kde má pes minimum chlupů, čili mezi nohy a na břicho.