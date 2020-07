Extrémní vedro trápí nejen lidi, ale také některá zvířata v zoo

Stín, omezení fyzické námahy a dostatek tekutin doporučují lékaři také lidem, ne všichni všem mohou jejich rady vyslyšet. O víkendu pracují například řidiči, zemědělci při žních nebo stavbaři, kteří kvůli termínům nemohou práce odložit - třeba ti, kteří od soboty opravují brněnský velký městský okruh v Provazníkově ulici.

Řidiči Dopravního podniku města Brna dostávají kvůli riziku dehydratace iontové nápoje v prášku. Mají také možnost nechat se vystřídat, pokud se během služby cítí vlivem tepla příliš unavení. Balenou vodu mají k dispozici řidiči a stevardky autobusového dopravce Student Agency, a to i přesto, že vozy jsou plně klimatizované. Brněnský dopravní podnik zatím řidičům ani cestujícím klimatizaci nabídnout nemůže. Brzy ji však začne testovat, i když pouze v jediném autobuse.

„Její pořizovací cena na jeden vůz je do 200 tisíc korun. Výrobce nabídl zapůjčení tohoto systému zdarma na vyzkoušení. Ve voze budeme muset vyměnit alternátor, do měsíce by měl zkušební provoz začít,“ řekla mluvčí podniku Linda Heilichová. Pracovníci dopravního podniku musejí v horkých dnech také častěji kontrolovat koleje. Hrozí totiž jejich deformace.

Vysoké teploty zvyšují návštěvnost některým jeskyním a dalším podzemním turistickým atrakcím. Například do Sloupsko-šošůvských jeskyní v Moravském krasu chodí v těchto dnech o třetinu lidí více než obvykle. „V jeskyních nyní máme sedm až devět stupňů Celsia. Vzhledem k tomu, že jsme nejdelší zpřístupněný komplex, mohou si návštěvníci tyto teploty vychutnat opravdu dlouho,“ řekla vedoucí Sloupsko-šošůvských jeskyní Miluše Hasoňová.

Návštěvníci by si však s sebou měli přinést jednu vrstvu oblečení navíc, rozdíl mezi teplotami na slunci a pod zemí je totiž více než 30 stupňů.

zdroj: ČT Brno Brněnská medvíďata

Teploty vysoko nad 30 stupni Celsia ovlivňují také některá zvířata v zoologické zahradě. „Přizpůsobují denní režim, vyhledávají stín, kterého je na Mniší hoře dostatek, nebo zůstávají ve vnitřních ubikacích a jsou méně aktivní. Chovatelé samozřejmě zajišťují stálý přístup k vodě,“ uvedla mluvčí zoologické zahrady Monika Brindzáková.

Část zvířat se s vysokými teplotami dokáže vypořádat překvapivě dobře. Například ledním medvědům vytváří jejich srst s dutými chlupy snesitelné mikroklima. Vlci se vůbec nepotí - mají na kůži břicha takzvaná chladicí okénka, která slouží k termoregulaci. „Zvíře v horku vyhledá chladnější podklad, na ten si lehne, a tím se chladí,“ uvedla mluvčí brněnské zoo.