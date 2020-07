Pět tisíc seniorů a seniorek každý rok nedosáhne na důchod. Experti uvažují o změnách

Podrobnosti k dalším výsledkům analýzy OECD, o nichž komise debatovala, nechtěla Nerudová zatím přiblížit. „Vypadá to, že se komise ubírala dobrou cestou, protože v základních obrysech jsou věci, že by reforma (penzí) měla způsobit, že systém bude srozumitelný a jednodušší, že by měly být zapojovány obecné daně,“ uvedla šéfka komise.

Podle propočtů by mohlo v Česku přibývat lidí, kteří povinnost odpracovat 35 let nesplní a starobní penzi nezískají. „Dnes ze sta tisíc přiznaných důchodů ročně zhruba pět tisíc seniorů a seniorek na starobní důchod nedosáhne. Obavy existují,“ uvedla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

OECD už v minulosti Česku několikrát doporučila důchodový systém upravit. Radila třeba v budoucnu dál odsouvat věk nástupu do penze podle prodlužování života. Důchodová věková hranice se v Česku zvedá každý rok, a to obvykle o dva měsíce u mužů a o čtyři měsíce u žen. V 65 letech budou muži i ženy odcházet zhruba po roce 2036. Další pomalé odsouvání věku, které by se týkalo dnešních třicátníků či dvacátníků, vláda loni odmítla. Jednat by o tom měl příští kabinet znovu v roce 2024.