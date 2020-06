Nejlepší novinářské fotky v Praze. Začíná výstava World Press Photo

Autoři mohli své snímky přihlašovat v několika kategoriích jako Příroda, Portrét, Zpravodajství, Životní prostředí, Současné problémy nebo Dlouhodobé projekty. Soutěžily jak jednotlivé snímky, tak i soubory několika fotografií. Z čtyřiačtyřiceti vítězů v jednotlivých kategoriích jich celkem třicet vyhrálo vůbec poprvé. Hlavní cenu, a tedy i titul „Photo of the Year“, tedy snímek roku, získal japonský fotograf Jasujoši Čiba se svým snímkem mladíka recitujícího protestní báseň během blackoutu v súdánském Chartúmu.

„Ta fotka opravdu vznikla v Chartúmu, v hlavním městě Súdánu, vyfotil to kupodivu japonský fotograf Čiba. Má v sobě to napětí, jednak protivládní demonstrace, a zároveň toho, že ten chlapec neprotestuje, ale přednáší protestní básně. Ti chlapci vzadu na něj svítí mobilními telefony, protože vláda se snažila bojovat proti těmto protestům tím, že vypínala elektrickou energii. Takže to nešlo jinak nasvítit než takhle,“ popisuje snímek Michaela Kindlová, koordinátorka výstavy. „Je to poetická fotografie, byť z nepoetické doby, dobré na tom je, že nakonec tyto demonstrace byly úspěšné a diktátor odstoupil.“

Vedle tradičních soutěžních kategorií jako Současné problémy, Příroda, Portrét nebo Sport se představí i nejmladší kategorie, Dlouhodobé projekty. Na ní autoři často pracují i tři až pět let, přináší tak unikátní, hlubší vhled do snímané problematiky.

Světovou výstavu letos doprovází expozice českých fotografů s názvem Koronavirus – Život v nouzovém stavu. Čeští fotografové letos nebyli vůbec nominováni, a na této doprovodné výstavě tak jsou k vidění snímky třinácti českých autorů, kteří po svém ztvárnili koronavirus a život během pandemie.

Výstava výběru fotografií z 63. ročníku World Press Photo je k vidění od 8. do 28. června, otevřeno je od 10 do 19 hodin. World Press Photo je mezinárodně uznávaná organizace, která udává směr v žurnalistické fotografii. Její rolí je také upozorňovat na celosvětové problémy, které veřejnost prostřednictvím fotografií snadněji vstřebá.