Za utopení syna si žena odpyká pětadvacet let. Vyjádřila lítost, to ale podle soudu nelze přeceňovat

Matka, která loni na Benešovsku utopila svého šestiletého syna ve vaně, si odpyká výjimečný trest 25 let vězení. Ve středu o tom pravomocně rozhodl pražský vrchní soud, který ženě o pět let zvýšil původně uložený trest. Vyhověl tak odvolání státní zástupkyně. Matka dítě zavraždila, aby ho nedostal do péče její bývalý manžel. Také ona podala odvolání, jímž neúspěšně usilovala o nižší trest a o to, aby nemusela exmanželovi hradit nemajetkovou újmu.