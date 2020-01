Petra Nová odsouzená za vraždu sběratele známek půjde znovu před soud. Tentokrát kvůli křivému obvinění ze znásilnění

„Obžaloba v dané věci byla podána,“ uvedl žalobce Michal Koflák z Okresního státního zastupitelství v Opavě. „A to pro přečin křivého obvinění. Sazba trestu odnětí svobody je u tohoto přečinu jeden rok až pět let.“

Obžalovaná, která si před časem změnila jméno na Nová, byla loni pravomocně odsouzena za vraždu sběratele mincí a známek z Prahy. Pod záminkou obchodu jej spolu s bývalým manželem vylákala na schůzku a při společné jízdě autem ho střelila zezadu do hlavy. Její ex-manžel, který byl odsouzen na 28 let, pak tělo odtáhl do kukuřičného pole a muži sebral telefon, doklady a 34 tisíc korun.

Dočasně propuštěna kvůli těhotenství

Petra Nová po nástupu do výkonu trestu otěhotněla. Z vězení tak musela být dočasně propuštěna a dítě se jí narodilo loni koncem srpna. Na svobodě uvedla, že ji znásilnili dozorci věznice v Hradci Králové. To ale vyšetřování nepotvrdilo. Podle závěrů Generální inspekce bezepčnostních sborů je totiž biologickým otcem dítěte jeden z vězňů.

Policisté proto Novou kvůli křivému obvinění začali stíhat. Soud ji nejdříve poslal do vazby a nakonec i zpátky do opavské věznice k výkonu původního trestu.