Úřady připravují nové schopnosti e-občanky. Přibude výpis o trestech, později spojení na daně

V krátké době přibude možnost pořídit si s elektronickou občankou výpis z živnostenského rejstříku a výpis z rejstříku trestů, uvedl náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií Jaroslav Strouhal.

Lidé by také měli získat možnost využít e-občanku pro vstup do portálu pro on-line správu daní (MOJE daně). Spuštěn by měl být podle plánu ministerstva financí v prosinci 2020.

Portál nabídne například kompletní přehled o daňových povinnostech jednotlivého poplatníka, možnost nastavení notifikací nebo automatické vyplňování daňových formulářů a jejich kontrolu.

Ke službám státu přes internetové bankovnictví

Portál MOJE daně bude zároveň propojen s již fungujícím s Portálem občana. Právě do něj by se lidé mohli nově přihlašovat prostřednictvím svého internetového bankovnictví. To nyní využívá přibližně pět milionů lidí.

„Požádáte banku, aby vás identifikovala, řekla, že jste to opravdu vy, kdo se tam hlásí. A až se to stane – což bude v řádu sekund – můžete čerpat služby státu, komunikovat se státem,“ řekl náměstek výkonného ředitele Česká bankovní asociace Filip Hanzlík.

Novela, která by toto umožňovala, už je ve sněmovně. Podporu má od poslanců napříč stranami.