Saharská výheň zřejmě už nepřijde. Teploty mají zvolna klesat až do konce srpna

Slabé oteplení na začátku září

Dlouhodobý výhled meteorologů potom s žádnou vlnou veder až do konce prázdnin pro tuto chvíli nepočítá. „Po relativně teplejším počasí z posledních týdnů budou teploty pozvolna klesat a již v následujícím týdnu se dostanou k normálu,“ uvedli.

Podle nich budou teploty pozvolně klesat až do konce srpna, pohybovat se budou kolem dlouhodobého normálu nebo i slabě pod ním. Začátkem září by se mělo slabě oteplit. Srážky budou relativně rovnoměrně rozložené v jednotlivých týdnech. Období od 12. srpna do 8. září by mělo být jako celek srážkově normální.