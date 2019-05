Sportovci po skončení kariéry často v oboru zůstanou. Ne vždy je to jednodušší cesta

video Svobodová: Zapomínají-li na další části života, při skončení nemusejí mít o co se opřít

Aktuálně se s aktivní kariérou loučí hned tři velká jména tuzemského sportu. Petr Čech si tento týden v drese Arsenalu naposledy zahrál ve finále Evropské ligy proti svému bývalému klubu Chelsea.

Navzdory spekulacím o návratu pak potvrdila definitivní konec kariéry biatlonistka Gabriela Koukalová, která si přivezla stříbro z olympijských her v Soči a zlato ze světových mistrovství v biatlonu.

Tenistka Lucie Šafářová, která zase společně s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou vyhrála pět grandslamů, k rozhodnutí skončit kariéru dospěla postupně, a to i kvůli zdravotním komplikacím.

Sportovci se plně soustředí na svůj výkon, nejsou pak připraveni na to, co přijde, až kariéru skončí

Zora Svobodová vedla výzkumný projekt, který se věnuje ukončování kariér. Poznamenává, že obecně bývá pro vrcholové sportovce těžké nejen toto rozhodnutí, ale hlavně zapojení se do další životní etapy. „Většinou proto, že během sportovní etapy se na to nepřipravují, plně se soustředí na trénování a na svůj výkon,“ přiblížila. Když pak se sportem končí, tak podle jejích zjištění mají pocit, že nemají nic v rukách a nemají z čeho zase začít.

Výzkumnice přitom nevidí rozdíl mezi těmi, kteří byli v týmu, nebo dělali individuální sporty. „Samozřejmě jsou mezi nimi rozdíly. Jak člověk sám osobnostně funguje, jak je zvyklý se sebou zacházet. Ale nemyslím si, že jsou tam zásadní rozdíly,“ doplnila.

Na zlom je přitom podle Svobodové možné se připravit. „Vždycky se říká, soustřeď se stoprocentně na činnost, kterou děláš. To určitě platí, ve sportu obzvlášť, ale musí se soustředit také sami na sebe, nezapomínat na to, že nejsou celým svým já spojení se sportem, že mají další části svého života,“ popsala.

Setrvání ve světě sportu označuje za typické řešení. „Z našich výsledků vyplývá, že více než jedna třetina lidí zůstává v oboru. Na jednu stranu je to pro ně výhoda, neztrácejí svou pozici, jméno a zkušenosti, které v daném sportu nabyli. Ale ne každý úspěšný sportovec je úspěšný trenér. Zdá se, že to je jednoduché řešení, ale nedělala bych závěr, že kdo ve sportu zůstane, tak to má jednodušší,“ upozornila.