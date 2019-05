Centrála dál prověřuje spolupráci detektiva Šmída s Piráty, výbor v úterý debatu nedokončil

Okolnosti spolupráce detektiva Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jana Šmída s Piráty stále prověřuje vnitřní kontrola centrály. Pokud by dospěla k závěru, že porušil služební zákon, byl by propuštěn. Vedení policie na druhou stranu nemá poznatky o tom, že Šmíd neoprávněně vstupoval do policejních informačních systémů. Na úterní mimořádné schůzi sněmovního bezpečnostního výboru to uvedli náměstci ministra vnitra a policejního prezidenta Jiří Nováček a Jaroslav Vild. Výbor nakonec debatu nedokončil, pokračovat by v ní měl na příští schůzi začátkem června.