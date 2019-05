Nové „ministerstvo sportu“ si senátoři nepřejí. Jejich veto ale nejspíš přehlasuje sněmovna

Agentura by měla vzniknout na základě poslanecké novely o podpoře sportu, jejímž iniciátorem je bývalý hokejový brankář a poslanec ANO Milan Hnilička. Potvrdil, že se bude ucházet o vedení agentury. Senátoři mu ale vyčítají, že si zákon napsal sám pro sebe a bude mít rozsáhlé a nekontrolované pravomoci.

„Není to zákon na podporu sportu, je to atentát na sport. Je to kočkopes z hlediska způsobu fungování agentury,“ shrnul výhrady předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil.