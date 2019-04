Rozhovory s lídry kandidátek do evropských voleb: Jiří Domlátil (KAN)

Kdybyste uspěli, na kterou problematiku – kterou považujete za nejdůležitější – byste se chtěli v Evropském parlamentu zaměřit?

My se zaměřujeme na tu problematiku už od začátku, kdy jsme byli v roce 1968 založeni: Spoléháme na to, že západní Evropa a naše členství v ní – čili v Evropské unii – je jedinou zárukou toho, aby se ČR nestala banánovou republikou, kde si někdo, kdo si nakrade miliardy, nezprivatizoval jak ČR, tak státní rozpočet.

Ale v Evropské unii už jsme. Když se dostanete do Evropského parlamentu, co tam chcete dělat, jak chcete – jestliže je to pro vás hlavní priorita – zajistit bytí v Evropské unii?

Chceme se podílet na zkvalitňování evropské legislativy vzhledem k lidským právům. Vzhledem k hospodaření chceme, aby byly zrušeny evropské daňové ráje a zejména aby byl omezen odsun zisků a know-how z ČR do jiných zemí.

Jak to zajistíte z Evropského parlamentu?

My se cítíme Evropany. A co bude dobré pro Evropu, bude dobré i pro nás, co bude dobré pro nás, bude dobré i pro Evropu. My se musíme v Evropě chovat dospěle, nikoli jako nesebevědomí pošťuchovatelé, kteří se smějí hloupostem, které k nám bohužel přicházejí.

Pakliže uspějete, do které frakce by se vaše hnutí chtělo zařadit?

Pravděpodobně mezi evropské demokratické strany, popřípadě frakci ALDE, pokud tam nebudou jenom členové ANO, protože s těmi těžko můžeme spolupracovat.

Byli byste pro dřívější odchod Velké Británie z Evropské unie, než je zatím stanovené datum 31. října? Za jakých okolností?

Myslím, že celý KAN chceme, aby Británie neodešla, protože je to katastrofa, špatná věc pro celou Evropu. Jak pro Evropu, tak pro Británii.

Británie si rozhodla, že chce odejít.

Ona si to rozhodla tak malou většinou hlasů, že je docela reálná myšlenka, že by dejme tomu za měsíc rozhodla jinak.

Takže zpochybňujete referendum?

Jsem přesvědčen, že se do předreferendové kampaně zapojily i cizí mocnosti, kterým záleží na tom, aby Evropu rozbíjely.

Jste pro referendum o vystoupení Česka z Evropské unie?

Ne. Nejsme, protože vidíme, jak to vypadá, když neinformovaný dav – respektive dezinformovaný – přistupuje k volbám a jak volí.

Jak by měla být řešena ochrana společných hranic EU?

Myšlenka Emmanuela Macrona myslím, že není špatná. Každopádně je potřeba větší obezřetnost vůči přistěhovalcům.

Co to znamená?

Omezit hromadné přistěhovalectví.

Jak?

Dělat nějakou selekci. Vytvořit evropskou policii na ochranu hranic EU – i když v případě Řecka je to velice složité, je to ostrovní stát – a dělat filtr a ekonomické migranty nepouštět dál do Evropy. Je vidět, že jejich motivace není humanitárního charakteru, ale ekonomického charakteru.

Jste pro další prodloužení sankcí proti Rusku? Případně proč?

Samozřejmě. I když nejsou sankce často účinné, je to signál o našem postoji a o tom, že s anexí Krymu a dalších území se nikdy nesmíříme.

Co by mělo obsahovat strategické partnerství EU a Číny?

Evropská unie je dnes hospodářská velmoc a měla by se chovat jako velmoc vůči velmoci Číně. Měla by neustále poukazovat na to, že stabilizace společnosti po čínsku je nám cizí a že je nebezpečná pro celý svět. Jejich převýchovné tábory, vždyť to je středověk.

Jste spokojeni s tím, jak se EU postavila k problému dvojí kvality potravin?

Já si myslím, že částečně jsme uspěli. To, co z toho vzešlo, za to jsou odpovědni lidé, kteří to vyjednávali. Jestli jsou nespokojeni, tak si mohou sypat popel na hlavu.

Dvojí kvalita v podstatě může zůstat zachována. Takže je to špatně, jak se k tomu EU postavila?

Tak, jak to interpretujete, to není dobře. Pokud jsou potravinářské výrobky stejně označeny, musí být naprosto stejné. Pokud vycházejí vstříc například chutím Východoevropanů nebo Čechů, mělo by být na obalu napsáno, že to je nějaká varianta výrobku.

Měla by EU poskytovat dotace na rozvoj malých, nebo velkých firem? Proč a z jakých oblastí?

Dotace každopádně ve prospěch malých firem. Víme od nás, jak se to dá porušovat a v podstatě krást malým dotace. Myslím, že každé dobré hospodářství stojí na středních podnicích a středních podnikatelích, na střední třídě.