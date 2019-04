Kvůli zakázkám SŽDC míří k soudu šest lidí a jedna firma

„Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze podal ve věci týkající se dvou veřejných zakázek zadavatele Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, obžalobu k Městskému soudu v Praze,“ uvedl dozorující státní zástupce Ondřej Trčka.

Skupinu kriminalisté viní z trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, poškození finančních zájmů EU nebo podplácení a přijetí úplatku. Za to jim hrozí trest vězení od tří do deseti let.

Vyšetřování se týká dvou zakázek státní organizace zadávaných v období od února do srpna 2015, konkrétně „Technicko-provozní studie – Technických řešení VRT“ a „Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“. První z tendrů měl předpokládanou hodnotu 20 milionů korun, druhý 36 milionů korun bez DPH.

Trestní stíhání v kauze začalo v březnu 2016, v té době se týkalo šesti lidí a tří firem. Nejvyšší státní zastupitelství později podle informací médií zrušilo obvinění projektantské firmy Sudop a státem řízeného Výzkumného ústavu železničního (VUZ). Mluvčí SŽDC a ministerstva dopravy po zahájení stíhání uváděli, že mezi stíhanými nejsou zaměstnanci ani jedné z těchto institucí.

Podle serveru Aktuálně.cz policie obvinila ředitele VUZ Antonína Blažka, obchodního ředitele projektantské společnosti Valbek Lukáše Hruboně, ředitele ústavu pro techniku a rozvoj Petra Kavána, obchodního ředitele Sudopu Petra Lapáčka nebo jeho asistentku Helenu Mazancovou.