V krabičce antidepresiv může být omylem přípravek na urychlení trávení, varuje lékový ústav

„V jednom balení léčivého přípravku Citalec 20 mg byly nalezeny blistry jiného léčivého přípravku. Blistry obsahují přípravky určené pro jiný než český trh (Zirid 50 mg). Záměna nastala s velkou pravděpodobností u slovenského výrobce léku, kdy ve výrobní lince zůstal přípravek z předchozího výrobního procesu. Pacienty můžeme ujistit, že se nejedná o padělek,“ uvedla mluvčí ústavu Barbora Peterová.

Záměna se týká šarže 2140918 u léku Citalec 20 mg s dobou použitelnosti do 31. srpna 2020. Dotčená šarže je na trhu od prosince 2018. Jiné šarže léku jsou podle ústavu v pořádku.

Samotné blistry jsou označeny správně, proto je lidé snadno poznají na první pohled. Pokud se shoduje název a síla léku na krabičce a na blistru – tedy „Citalec 20 Zentiva“, nejedná se o záměnu a přípravek mohou lidé bez obav používat.

Pokud se název a síla léků na krabičce a na blistru neshodují, měli by pacienti lék přestat užívat a vrátit jej do lékárny. Nejlépe do té, ve které ho dostali. Lékárna jim je vymění za nové a nezávadné balení.