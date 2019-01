Žalovat úřad a nedívat se na kalendář. Správní soudci nestíhají, ministr chystá změny

Za poslední dva roky přibylo jen jedenáct správních soudců, nevyřízené žaloby u správních soudů ale během uplynulých osmi let stouply na trojnásobek; zatímco v roce 2010 jich bylo dva a půl tisíce, v roce 2018 se už jednalo o šest a půl tisíce žalob. Lidé totiž žalují finanční úřady, zdravotní pojišťovny nebo jiné instituce čím dál víc a tyto druhy sporů současně patří k nejsložitějším.

Senát pražského městského soudu bude rozplétat kauzu údajně předražených jízdenek pražského dopravního podnik, líčení je naplánováno do března. Protože ale soud musí vyslechnout několik desítek svědků a tak není jasné, jestli se termín stihne. Případ se šetří pro zločin zpronevěry a zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky. Mezi obžalovanými je lobbista Ivo Rittig nebo exšéf dopravního podniku Martin Dvořák.

Do finále míří případ údajných stamilionových machinací v Mostecké uhelné. Podle státního zastupitelství je v obžalobě vyčíslena škoda kolem tří miliard. Český soud stíhání obžalovaného uhlobarona Antonia Koláčka stíhání pravděpodobně zastaví, v květnu kvůli stejné kauze nastupuje do švýcarského vězení.

Pražský vrchní soud by měl podruhé rozhodovat o osudu bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha; soudce nyní studuje Rathovo odvolání proti trestu 8,5 roku vězení za korupci a převzetí úplatku přesahujícího šestnáct milionů korun.

Nápor, kterému správní specialisté tuzemské justice čelí, chce proto řešit i ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO), který hodlá reformovat výběr nových soudců i podmínky, jež musí zájemci o talár splnit. Vstup do čela soudní síně by se měl po změně umožnit také zkušeným úředníkům z veřejné správy, všichni soudci by pak po několikaleté přípravě nově procházeli jednotnou zkouškou.

Ministerstvo chystá změny – nejen u správních soudů

„Stávající úprava v zákoně o soudech a soudcích je pro praxi zcela nevyhovující. Rádi bychom proto představili návrh novely zákona, která se bude zabývat právě i otázkou výběru soudců a nastaví jasná a transparentní pravidla,“ prohlásil ministr.

Avizovaná reforma výběru soudců přitom není jediným úkolem, který v novém roce před Kněžínkem leží. Už během prvního čtvrtletí má vláda schvalovat nový systém hodnocení každého soudce a pravidla pro jejich postup do vyšších stupňů justice.

V tomtéž období má projednat také možnost podávat hromadné žaloby - lidé by mohli společně postupovat třeba v případech, kdy jednotlivým poškozeným vznikla pouze malá škoda, kterou by se nevyplatilo samostatně vymáhat.

Hned na začátku roku se bude opakovat také hlasování sněmovny o větší dostupnosti osobního bankrotu; senát totiž Kněžínkův návrh odmítl - nezmizela by totiž povinnost dlužníka prokázat, že je schopný splatit alespoň třetinu dluhů.

V prvním pololetí by pak sněmovna mohla schválit i nová pravidla pro soudní znalce, která nahradí socialistickou normu z roku 1967. Zákon má přinést větší odměny znalcům i jejich přísnější kontrolu, tak aby se soudy mohly na znalecké posudky spolehnout.