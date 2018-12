Silvestrovská půlnoc nejspíš bez deštníku. Novoroční vichr přinese ochlazení a sníh

V pondělí by mělo být zataženo až oblačno, místy déšť, ve vyšších polohách sněžení. „Na Moravě a ve Slezsku bude většinou oblačno, ojediněle přeháňky, nad 500 metry nad mořem sněhové,“ uvádí meteorolog ČT Michal Žák. Maximální teploty by se měly pohybovat od 2 až 6 stupňů Celsia, v Jeseníkách a Beskydech na horách kolem -2 stupňů.

Srážky by se měly vyskytovat hlavně v západní polovině Čech, směrem k východu bude mraků méně a občas vykoukne slunce.

Víc mraků vydrží v Čechách i během silvestrovské noci, pršet by kolem půlnoci mělo jen výjimečně, hlavně na jihu Čech. Na Moravě a ve Slezsku bude noc beze srážek a se zmenšenou oblačností, zato tam bude chladněji. Teploty klesnou v Čechách na čtyři stupně až nulu, na východě republiky spadne až na minus tři.

Na Nový rok přes den se maxima ještě dostanou až k sedmi, případně osmi stupňům, ale během odpoledne přejde studená fronta, za kterou do Česka pronikne studený vzduch od severu. Přinese citelné ochlazení. Ve středu od -1 do 3, ve čtvrtek mezi -4 a 0 stupni Celsia.

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před silným větrem, který dosáhne v úterý odpoledne a večer v nárazech rychlosti až 70 kilometrů za hodinu, na horách až 110 kilometrů v hodině.

Při ochlazení se nejpozději v noci na středu objeví sněhové vločky i v nížinách – do čtvrteční půlnoci by se tam mohla vytvořit i slabá sněhová pokrývka, ale ne moc vysoká, tak do pěti centimetrů. Ve středu a ve čtvrtek hrozí ve vyšších polohách tvorba sněhových jazyků. „Ve středu bude sněžit trvaleji, v přílivu studeného vzduchu teploty zůstanou hluboko pod nulou,“ říká Michal Žák.

Neděle přála lyžařům. Nejvíce sněhu hlásily v neděli ráno měřicí stanice na hřebenech Krkonoš – až 118 centimetrů na Labské boudě. Přes metr má i Lysá hora v Beskydech. Během dne pak sněhu dál přibývalo.