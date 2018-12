Kdo zaplatí dětské skupiny a mikrojesle? Ministerstva práce a školství se dohadují

Celkem je v České republice v chodu několik set dětských skupin a desítky mikrojeslí. Mnohé nejsou schopny uspokojit poptávku rodičů. Kolik za pobyt dítěte ve skupině zaplatí, se může v jednotlivých zařízeních značně lišit.

S financováním nyní pomáhají dotace z Evropské unie, ty ale můžou do pár let skončit. Peníze by nově měly jít přímo ze státního rozpočtu. „Nám se jedná o to, aby financování dětských skupin a mikrojeslí bylo do budoucna systémové,“ zdůrazňuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).