PŘEHLEDNĚ: Pojišťovny vábí klienty na proplácená očkování, příspěvky na sport i diety

2) Jaké tři další příspěvky/výhody nabízíte?

• Preventivní vyšetření štítné žlázy,

• Příspěvek (do výše 1 200 Kč) na prvotrimestrální screening na specializovaném akreditovaném pracovišti,

• Příspěvek pro těhotné (do výše 500 Kč), který lze čerpat např. na pohybové aktivity, vitamínové prostředky či doplňky stravy,

• Balíček pro matku a novorozence do výše 1 000 Kč využitelný na úhradu pobytu v porodnici na nadstandardním pokoji, autosedačku, přítomnost rodinného příslušníka u porodu nebo potřeby pro novorozence

• Kufřík s potřebami pro miminka a bezdotykový teploměr v hodnotě 1 200 Kč

• Na požádání také roční úrazové pojištění dítěte zdarma. Celkem tak mohou maminky od nás získat až 3 900 Kč.

• Příspěvky na očkování: zahrnuje příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě (do 400 Kč na každou dávku, takže pojištěnci mohou v tomto případě čerpat až 1 200 Kč) a dále také na očkování proti chřipce (do 400 Kč), proti rotavirovým infekcím (do 1 000 Kč), proti HPV infekcím (do 4 000 Kč), hepatitidě (do 800 Kč), meningokoku B (do 800 Kč) a C (do 400 Kč) nebo tzv. balíček ostatních očkování (do 1 000 Kč), kde se jedná o příspěvek na jakákoliv další očkování neuvedená v naší standardní nabídce a nehrazená z veřejného zdravotního pojištění.

Programem, poprvé zařazeným v letošním roce, je příspěvek do výše 1 000 Kč na očkování proti pásovému oparu pro pojištěnce nad 50 let. Pojištěnec navíc může během roku bez omezení využít všechny druhy příspěvků na očkování, které mu s přihlédnutím k věku a pohlaví náleží.



• Pro pojištěnce trpící celiakií nebo fenylketonurií příspěvek do výše 4 000 Kč určený na úhradu nákladů spojených s dietním stravováním.