Do chráněné vily se zakousl bagr. Starostka chce prosadit přísnější sankce za bourání načerno

video Bourání načerno by se mělo více trestat

Michal Rathouský pořídil poslední snímky, na kterých ještě stojí na pražských Vinohradech celá vila. Pak už z jejích zdí začal ukusovat bagr. „Volal jsem městskou policii a stěžoval jsem si na to, že je tu velká prašnost, že jsme v památkové oblasti a že podle mě by to neměli dělat,“ říká Rathouský.

Demolici se podařilo zastavit zhruba v třetině. Stavební úřad nařídil majiteli torzo zajistit. Zvláště při silném větru totiž hrozí, že by třeba torza okapu mohla odlétnout a někoho zranit.

„Jednám se stavebním úřadem v souladu se stavebním zákonem,“ řekl začátkem prosince stavbyvedoucí Kamil Kubánek. Čeká se na posudek statika a následné rozhodnutí památkářů. Dům zůstává pod drobnohledem sousedů. Ti navíc organizují petici. „Cílem je vyvinout nátlak na příslušné orgány a na vlastníka budovy, aby byla uvedena do původního stavu,“ vysvětluje Daniel Truxa z iniciativy Svépomoc.

Vily na pražských Vinohradech jsou ceněné

Vila je cenná jako součást rondokubistické kolonie z dvacátých let. „Mají orámovaná okna a řadu charakteristických obloučků. To je takový typický rejstřík, který vily mají a který je sjednocuje,“ vysvětluje vedoucí odboru památkové péče pražského pracoviště Národního památkového ústavu Jan Holeček.

Stejné detaily jsou patrné i na rozbořené budově. „Stavebně byla ve velmi dobrém stavu a nic nenaznačuje, že mělo dojít k takhle razantní demolici,“ dodává Holeček.