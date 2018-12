Generální ředitel ČT Petr Dvořák byl opět zvolen do vedení Evropské vysílací unie

Potřetí za sebou byl v pátek zvolen do nejvyššího vedení Evropské vysílací unie (EBU) generální ředitel České televize Petr Dvořák. Ve výkonném výboru unie, kde je od roku 2014, by tak měl působit až do roku 2020. EBU sdružuje média veřejné služby. Stěžejním úkolem jejího jedenáctičlenného výkonného výboru je posilovat a hájit roli veřejnoprávních médií v Evropě.