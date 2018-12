Čím více vydělají, tím méně jim zbyde. Lidem v exekuci se vyplatí pracovat málo

„Setkáváme se s tím, že lidem se nevyplatí pracovat. Říkají to úřady práce, že nemůžou umístit uchazeče, protože se jim nevyplatí pracovat. Říkají to zaměstnavatelé, že mají obrovský problém odměňovat lidi v exekuci, protože jim po navýšení mzdy nic nezůstane,“ sdělila autorka kalkulačky a hlavní analytička Centra pro společenské otázky Lucie Trlifajová.

Každá tisícovka k platu navíc by u Hany byla ve skutečnosti jen pár desetikorun. Téměř vše jde na úhradu dluhu. Stát nechává lidem v exekuci na život maximálně 9300 korun. „Člověku s exekucí už je celkem jedno, jestli si bude vydělávat 16 tisíc, 30 tisíc, 40 tisíc. Horní hranice toho, kolik mu každý měsíc zbývá, je opravdu těch devět tisíc,“ potvrdila vedoucí programu nezaměstnanosti organizace Rubikon Centrum Lucie Streichsbierová.

Aby byly dávky

Datoví novináři navíc spočítali, že dlužníkovi se vyplatí brát jen minimální mzdu a pobírat od státu sociální dávky. Kdyby vydělal i jen o trochu víc, už by na dávky nedosáhl a jeho reálný měsíční příjem by byl nižší. „Čím menší legální příjem člověk má, tím víc mu zůstane z příjmu, aniž by to bylo odváděno na exekuci,“ vysvětlila Streichsbierová.

To je i případ paní Adély z České Třebové. Je jí pětatřicet let a vychovává syna. „Exekucí mám určitě minimálně deset. Možná víc. A jsou to částky 800 tisíc. 30 tisíc. 10 tisíc. Dohromady milion a půl,“ vypočítala.