Stovky tisíc Čechů pečují o své blízké, ale někdy potřebují sami odpočinek. Odlehčit jim mohou centra neformální péče

Hana Chytrá se stará o svoji maminku, které je 88 let a trpí Alzheimerovou chorobou. Poté, co si zlomila nohu v krčku, si ji paní Chytrá vzala domů a tam o ni pečuje už rok a půl. „Věděla jsem, že to je těžký, ale nevěděla jsem, že to může být takhle těžký,“ svěřuje se. Věnuje se jí minimálně šest hodin denně a pořád ji podporuje v částečné soběstačnosti.

Přesto se snaží částečně pracovat i navštěvovat vnoučata. „Abych pomohla jako babička, to by mě těšilo, ale je to náročný a jsem taková rozlítaná. Potřebuju vyventilovat to napětí, a to je pro mě to nejtěžší,“ popisuje Hana Chytrá.