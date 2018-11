Spolupráce se švýcarskou policií je na vysoké úrovni, ale výslech se může protahovat, upozorňuje mluvčí unie žalobců

Kontakt se švýcarskou policií není náročnější než s orgány členských zemí EU. Švýcarský trestní proces je však dost formální. „Také bude záležet, a to bych chtěl velmi podtrhnout, na tom, jak ta osoba, která má býti vyslechnuta nebo podrobena odbornému zkoumání, bude, nebo nebude ochotna spolupracovat,“ řekl Šťastný.

V případu zaznívá, že Andrej Babiš mladší je psychicky nemocný. I kdyby však byl omezen na svéprávnosti, tak může být standardně vyslechnut. „S tím, že je třeba velice pečlivě vyhodnotit věrohodnost takové výpovědi právě s ohledem na duševní poruchu,“ vysvětlil Šťastný. Standardně to zajišťuje znalecký posudek z oboru zdravotnictví.

Lékařská zpráva je podle něj pro trestní řízení málo. Potřeba je, aby vznikl znalecký posudek, a pravděpodobně o něj česká policie do Švýcarska žádá. „(Posudek) je určitě zevrubnější a za druhé ho dělá řekněme nezaujatý lékař, zatímco ošetřující lékař v této pozici není,“ upřesnil Šťastný.

Kauzou údajného únosu by se podle něj měla česká policie zabývat, pokud jakákoliv stopa do Česka vede. Fakt, že Babiš mladší je švýcarský občan a pobýval v zahraničí, by v tom neměl hrát roli.

Důvody pro případnou vazbu pro obviněné je podle Šťastného třeba pečlivě hodnotit v každém konkrétním případě. „Nepochybně když dva obvinění, notabene v situaci, kdy jeden z nich nebyl dosud vyslechnut, se setkají, tak nelze nikdy vyloučit jakousi možnost, že se budou o té věci bavit a že budou ovlivňovat své výpovědi. Ale do jaké míry toto riziko hrozilo nebo nehrozilo v konkrétní věci, si vůbec netroufám soudit,“ řekl.