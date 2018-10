Domácí násilí zažije každé desáté dítě

Těžké situace zažívají v průměru tři děti v každé školní třídě. „Vnímáme problém násilí na ženách, tím se ale potlačil problém násilí na dětech,“ obává se bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. „ Bylo by potřeba, aby vznikly studie a také větší síť pomoci a informovanosti,“ navrhuje.

Možnost pomoci nicméně existuje. Oběti se dnes mohou obracet na policii, nemocnice, neziskové organizace či Probační a mediační službu, která zastřešuje projekt „Proč zrovna já?“. Obětem trestných činů poskytuje poradenství v desítkách lokalit. „Často se stává, že se na nás obracejí v poslední fázi, kdy jim jde o život,“ varuje manažerka projektu Martina Němečková, že oběti nechávají mnohdy problém zajít příliš daleko.

To ze své zkušenosti potvrzuje i Anna, kterou poslední rok její partner napadal. Že se nikomu nesvěřila, považuje s odstupem za největší chybu. „Alkohol hrál velkou roli. Měla jsem modřiny od toho, jak do mě žďuchl. Když člověk nedostane facku, neuvědomí si hned, že má problém,“ říká. Ženám či mužům, kteří se ocitli ve stejné situaci, proto radí neotálet. „Nepropadnout do role oběti, myslet na sebe, zvlášť když máte děti,“ nabádá.