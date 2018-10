Senátní duel v Chrudimi: Podpora života na vesnici či řešení sucha

Jan Tecl: Mám transparentní účet, na kterém se lze přesvědčit, jaké je financování kampaně. V prvním kole částka činila necelý jeden milion korun, v druhém kole je to necelých 100 tisíc korun. Nejvýznamnějším přispěvovatelem je Občanská demokratická strana, která mi přispěla částkou 300 tisíc korun, potom jsem do toho vložil finanční prostředky já a také byli drobní přispěvovatelé, kterým bych chtěl poděkovat.

Zmíněné řešení sucha je věcí legislativních úprav. Tím, že jsem jako člen vlády měl možnost spolupracovat se zmíněnými ministerstvy, tak vím, jak se takovéto věci řeší. Ve spolupráci se zastupiteli, starosty konkrétních obcí bych chtěl tyto podněty přenášet na centrální úroveň. Například jsem se setkal s iniciativami, že lidé, kteří vlastní pozemky, na kterých historicky byly nějaké vodní nádrže, jsou ochotní je dát k dispozici. Je třeba to legislativně ošetřit, aby ti lidé nebyli potrestáni, že něco ze svého dávají k dobru celku. Takže ve spolupráci jednak s lokálními autoritami, s lidmi, kterých se to týká, a s centrálními úřady bych chtěl tímto způsobem stavět propojení.

Druhá rovina je region, tedy obvod. Po cestách a rozhovorech s lidmi bych dal jako prioritu problematiku sucha, zadržování vody v krajině. Ve spolupráci s ministerstvy životního prostředí a zemědělství bych se chtěl výrazně zasadit o zlepšení v této otázce. Potom je to otázka dopravní, která je velkým problémem, a samozřejmě sociální služby, které jsou zásadní pro širokou část naší společnosti. Co se týká mé bývalé profese, nemůžeme zapomínat ani na podporu památek a kultury.

Druhé celostátní téma je odpolitizování mediálních rad ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích, to znamená přesun voleb těchto rad z Poslanecké sněmovny do Senátu.

Daniel Herman: Rozdělil bych to na dvě roviny. Jednak Senát jakožto horní komora parlamentu, tedy celostátní témata. Tam bych chtěl rozhodně iniciovat legislativní úpravu toho, co nazýváme souběhem několika mandátů, které jsou placené ze stejného státního rozpočtu. Ve středověku se to nazývalo mnohoobročnictví. To je naprosto špatně a mám s tím vlastní zkušenost. Když jsem byl členem vlády, tak jsem byl také poslancem. Zdůrazňuji, že to bylo gratis. Poslanec jako člen vlády nemůže plnohodnotně vykonávat svůj mandát, protože nepracuje ve výborech. To je ta důležitá práce, nejen plenární zasedání.

– zastupitel Kraje Vysočina (od roku 2016) – starosta rodného Havlíčkova Brodu (od roku 2010) – v letech 2006–2010 byl radním města – členem ODS je od roku 2004 – před vstupem do politiky podnikal – po vstupu do komunální politiky se přihlásil ke studiu oboru veřejná správa na Vysoké škole CEVRO Institut, kterou úspěšně absolvoval – v krajských volbách v roce 2012 kandidoval za ODS, ale neuspěl, zastupitelem se stal až ve volbách v roce 2016 – na kandidátce byl původně na 10. místě, ale vlivem preferenčních hlasů skončil nakonec čtvrtý – v letech 2010, 2013 a 2017 neúspěšně kandidoval ve volbách do Poslanecké sněmovny, přičemž v roce 2017 byl lídrem ODS v Kraji Vysočina – je rozvedený, má syna

Daniel Herman: Mezi tato témata patří důchodová reforma, to je stále problém, a dostupné bydlení. S tím do značné míry souvisí otázka sociálního bydlení. Prostě nemůžeme zapomínat na lidi, kteří nemají to štěstí, aby byli mladí, krásní, zdraví a bohatí, ale jsou i tací, kteří potřebují hustou sociální síť, aby nepadli úplně na dno.

Jan Tecl: Pro mě to je velmi jednoduchá otázka, protože pracuji ve veřejné správě, tak by to byl výbor pro veřejnou správu.

– poslanec v letech 2013–2017, bývalý katolický kněz – ve vládě premiéra Bohuslava Sobotky zastával od ledna 2014 do prosince 2017 post ministra kultury – v letech 1996–2005 byl mluvčím České biskupské konference a v letech 2010–2013 ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů – krátce studoval na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích – absolvoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu – pracoval jako pomocný dělník – koncem 80. let byl knězem v Táboře, poté se stal tajemníkem českobudějovického biskupa Miloslava Vlka – po Vlkově jmenování arcibiskupem přešel do Prahy, působil jako šéf arcibiskupova sekretariátu – později působil na policejním prezidiu – mezi roky 2008 a 2010 vedl pražskou kancelář Jana Švejnara – v KDU-ČSL je od května 2013 – v loňských volbách do Poslanecké sněmovny jej porazil díky preferenčním hlasům Jan Čižinský

Jan Tecl: Jeden ze zákonů, které bych určitě nepodpořil, je změna senátního zákona o volbách do Senátu. Myslím, že co je pro občany nejsložitější, je to, že se neustále mění legislativa a zákony. Čili tuto změnu bych nepodpořil. Protože jsem konzervativní člověk, tak si myslím, že to, co funguje, by tak mělo zůstat.

Takže by systém voleb do Senátu měl zůstat stejný?

Jan Tecl: Způsob, jakým se teď volí senátoři, je pro mě dostatečný. Naopak si myslím, že je správný – neměly by být podobné volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu. Měly by být odlišné, už z toho důvodu, že obě komory parlamentu mají odlišnou roli.

Daniel Herman: Já v tuto chvíli pokládám v senátních volbách dvoukolový model za rozumný a osvědčený. Nevidím důvod, aby došlo k nějaké radikální změně. Můžeme samozřejmě studovat různé modely v zahraničí, určitě se inspirovat, ale v tuto chvíli to nevidím jako aktuální téma. Jsme přesvědčený, že funguje. Jistý problém vidím v tom, že třeba lidem v druhém kole nepřicházejí volební lístky domů, tedy někteří jsou znejistěni. Jsou tady určitě otazníky, jsou to drobnosti, které by nějakým způsobem asi bylo možné vyladit, ale dvoukolový systém tak, jak je nastavený, funguje docela dobře.

Je potřeba nějak měnit Ústavu České republiky?

Daniel Herman: Ústava je naprosto zásadním dokumentem státu a měla by se měnit jen ve chvílích, kdy je to nezbytně nutné. V tuto chvíli nevidím důvod, aby se měnila. V tomto smyslu je i role Senátu velmi zásadní, protože bez Senátu nelze ústavu měnit.

Jan Tecl: Jsem přesvědčen, že ústava je napsána dobře a kvalitně a nevidím žádný prostor pro to, že by se teď měnila. Navíc každé otevření této problematiky může přinést riziko, že se do ní dostane třeba i něco, co bychom si nepřáli. Ústavu bych určitě neměnil. Skutečně by pro to musel být velmi vážný důvod, aby k této změně mohlo dojít.

Jak vnímáte instrument obecného referenda?

Jan Tecl: Obecné referendum bych určitě nepodpořil, ostatně máme místní referenda, z kterých máme určité zkušenosti. Vidíme, že řada občanů na místní referenda ani nereaguje, že je nízká volební účast. Myslím, že by obecné referendum nemělo být.

Daniel Herman: V podstatě se shoduji s kolegou Teclem. Nevidím důvod pro obecné referendum celoplošné, ale na lokální úrovni jsou určité zkušenosti, které jsou zajímavé, to znamená to, co mají lidé dobře zmapováno, jestli třeba ve své obci mají chodník, nebo ne, jestli mají sportovní hřiště, nebo ne, či otázka kanalizace. Tam si dovedu představit, že názor veřejnosti je důležitý, ale jsou tam určité rezervy, třeba že lidé nemají dostatečný zájem. Na komunální úrovni si to dovedu představit, na celostátní úrovni k tématům vysoce odborným ne. Máme zastupitelskou demokracii, tedy jediné autentické referendum jsou právě volby, které dávají zvoleným politikům mandát, aby se na základě odbornosti a konzultací s odborníky zabývali zahraničněpolitickými, bezpečnostními a podobnými tématy.

Jaký máte názor na přímou volbu starostů?

Daniel Herman: Přímá volba starostů je model, který někde ve světě pravděpodobně je, ale v tuto chvíli bych ani zde k nějaké změně nesahal. Jsem přesvědčený o tom, že systém, jak je nastaven, funguje a myslím, že by se věci měly měnit tehdy, když nefungují.

Jan Tecl: Přímá volba starostů funguje například na Slovensku, respektive je zavedená. Jak funguje, je otázka. Já bych přímou volbu starostů nepodpořil. Je to z důvodu, že sám jsem starosta a vím, jak obtížné by bylo, kdybych byl zvolen přímou volbou a zastupitelstvo by bylo z opačné strany politického spektra. Myslím, že by spolupráce nemohla fungovat a třeba čtyři roky by obec stagnovala. Podle mě je to špatný nápad.