Škola v Úvalech u Prahy řeší případ šikany. Takové chování tolerovat nebudeme, řekl ředitel

Ředitel ZŠ Úvaly Lukáš Kunc je v čele školy teprve pár dnů. Záhy se však k němu dostalo video, které koluje mezi rodiči. Sami školáci ho zveřejnili na sociální síti. „Z toho videa bylo naprosto zřejmé, že nejde o běžný incident, že to byla jakási plánovaná akce. Z toho videa vyplývá, že je to šikana nebo kyberšikana,“ soudí ředitel.

Škola ihned svolala poradenské pracoviště, kontaktovala sociální pracovníky a rodiče obou žáků. Situaci v sedmé třídě řeší i psycholog, nebyl to totiž první konflikt. „Je to poprvé incident s takovým důkazem a takového rozsahu. Chceme dát jasně najevo, že takové chování tady tolerovat nebudeme,“ uvedl Kunc.

Podle psycholožky Heleny Franke jde o modelový příklad šikany. Navíc si myslí, že odborníci by teď měli pracovat s celou třídou. „Mě na tom v první řadě překvapila ta netečnost ostatních dětí. To si myslím, že je alarmující. Mohly říct nedělejte to, takové chování tady nechceme,“ řekla.