Střídání času už úspory energie nepřináší. Podle vědců navíc organismu prospívá pravidelnost

Taková rychlost ale zaskočila i samotné autory návrhu. „Je to pro mě překvapení, protože ještě asi před týdnem komise vysílila signály, že to bude v letech 2020 až 2021,“ poznamenal předseda právního výboru EP Pavel Svoboda (KDU-ČSL). Roli mohly sehrát i blížící se evropské volby. „Potom by také měl být dán nějaký prostor sektoru dopravy i počítačovému sektoru. Jsem ale optimista, takže věřím, že se to stihne,“ dodal Svoboda.

Státy Unie dostaly možnost volby

Odpůrci návrhu ovšem poukazují na to, že jednotný dotazník vyplnily na internetu jen čtyři miliony šest set tisíc lidí, tedy necelé procento obyvatel Unie. Nikdo je navíc nevybíral. Anketu vyplnil ten, kdo měl chuť se vyjádřit. Teoreticky se také může stát, že každá ze sousedních zemí bude mít jiný čas. Komise totiž dala členským státům možnost volby. Rozhodnout se musí do konce dubna příštího roku.